D’Alema, il “metodo Andreotti” e la presidenza della Repubblica. 

Come Andreotti massimo D’Alema mn è più interessato a un incarico istituzionale foss anche la presidenza del Consiglio. In un Paese dalle formule politico-istituzionali mutevoli in cui la durata dei governi è di qualche mese evidentemente il controllo delle istituzioni é affidato ormai da tempo a una burocrazia – o a una tecnocrazia come affea Panebianco – inamovibile (si veda ad esempio la magistratura). In questo scenario evidentemente è opportuno rimanere in seconda linea, senza esporsi. E in particolare contrastare in qualsiasi ambito quello che viene definito UN UOMO SOLO AL COMANDO. Vale per la battaglia contro la riforma vita da Renzi, è valsa contro Bertolaso a cui fu smontata la Protezione civile, è valsa contro Zamberletti che fu lui stesso mandato via dalla stessa protezione civile.

Connessa a questo tema è la domanda: perché un partito come il PD dalle grandi tradizioni democratiche nn impone la sua linea politica a un movimento come i 5S solo presente in parlanto. Opponendosi a un presidente del consiglio come Maeio Draghi che l’unico capace di risollevare le sorti del Paese?

La risposta al quesito sta nella determinazione alla rivincita che massimo D’Alema sta attuando per la sua elezione alla presidenza della Repubblica con evidentemente i voti Grillini. In progetto che chiaramente nm prevede un concorrente della forza di Mario Draghi capace di convogliare i consensi di un numero decisivo di parlamentari e dei cittadini italiani.

In caso contrario, ripeto, nn è comprensibile il totale ostracismo a proposte di buon senso provenienti dalla stessa maggioranza e dalle fila dell’opposizione.

Condividi: Twitter

Facebook

E-mail

LinkedIn

Skype

Mi piace: Mi piace Caricamento...